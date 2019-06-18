"مرور قنا" تضبط 500 مخالفة مرورية

شنت إدارة مرور قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية متنوعة بأنحاء مدن ومراكز المحافظة، وذلك لضبط المخالفين من قائدي السيارات والدراجات البخارية في الطرق السريعة والصحراوية والشوارع والحد من حوادث الطرق.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارا من إدارة مرور قنا، يفيد تمكن حملات مرورية متنوعة بمدن ومراكز المحافظة، من ضبط وتحرير 500 مخالفة مرورية متنوعة ضد عدد من قائدي السيارات، وذلك بسبب قيادتهم بسرعات أعلى من السرعات المقررة، فضلا عن قيادة دراجات بخارية غير مرخصة، وقيادة سيارات دون حيازة رخص قيادة.



وذكر مصدر أمني، أن إدارة مرور قنا، تشن حملات متنوعة بأنحاء المحافظة، وفي الطرق السريعة والصحراوية، فضلا عن تركيب رادارات لضبط المخالفين، حررت المحاضر اللازمة فيما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.