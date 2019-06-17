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الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:33 م

مايا مرسي تشارك فى اجتماع أعضاء شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا

مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
dostor.org/2674182

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمراة، اليوم الإثنين، فى اجتماع أعضاء شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا، الذى تنظمه شبكة النساء المنتخبات والقيادات المحليات بافريقيا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ضمن اجتماعات المنظمة التى تستضيفها مصر يومى 17 و18 يونيو الجارى، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وخمس نائبات محافظين و18 رئيسات مدن وأحياء.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بالمشاركة فى هذا اللقاء المهم الذى يشهد إنشاء فرع لشبكة النساء المحلية المنتخبة فى مصر وربطها بالشبكة الدولية، برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مؤكدة أن الشبكة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة فى مجال تمكين المرأة في المحليات عن طريق اقتراح استراتيجيات، وإجراءات تخدم المرأة بشكل أفضل فى الحياة السياسية.

وأضافت رئيسة المجلس، أن الشبكة تمثل صوت النساء المنتخبات محليا بأفريقيا داخل أجهزة منظمة "المدن والحكومات المحلية فى أفريقيا" وداخل لجنة المرأة التابعة للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة، موضحة أن الشبكة تعمل على تعزيز التواصل بين النساء المنتخبات المحلية على المستوى الإفريقى من خلال تشجيع تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، بما فى ذلك التعلم من الأقران.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تقدم المجتمعات ورقيها يقاس بمدى مشاركة المرأة فى جميع المجالات، مضيفة أن المرأة المصرية شريك فعال فى التنمية، وأوضحت أن مشاركة المرأة فى التنمية تتوقف على ما يكفله لها المجتمع من فرص للمشاركة فى التحديث والتطوير والإصلاح.

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يؤمن بالمرأة المصرية ومكانتها ودورها فى المجتمع وقدرتها على النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات، وأنه لا يمكن تحقيق التنمية بدون المرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية استطاعت أن تصل إلى منصب محافظ للمرة الأولى فى تاريخ البلاد، وهى المهندسة نادية عبده عام 2017 عام المرأة المصرية، وتأكيدا على نجاح التجربة فقد ضمت حركة المحافظين العام الماضى تولى سيدة منصب محافظ دمياط هى الدكتورة منال عوض ميخائيل، وتعيين 5 سيدات فى منصب نائب محافظ.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي أهم مكتسبات المرأة فى السنوات الأخيرة، موضحة ما جاء فى نص المادة 180 من الدستور الحالي على أن "يُخصص ربع عدد المقاعد للمرأة"، مؤكدة أنها البداية الرئيسية لدخول المرأة للحياة السياسية، مشيرة إلى أن إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

وتضمن الاجتماع تنصيب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رئيسًا لشبكة النساء المصريات.

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