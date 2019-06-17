البرهان يستعرض جهود تحقيق التوافق بين القوى السياسية السودانية

صرح مسؤول سوداني بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان بحث مع الرئيس التشادي إدريس ديبي مجمل الأوضاع في الإقليم والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، مبينًا أن الجانبين أكدا على خصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبدالمنعم عثمان البيتي مدير الإدارة العامة للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية السودانية عقب عودة البرهان من زيارة لتشاد اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).



وقال البيتي إن البرهان قدم تنويرًا للرئيس ديبي حول تطورات الاوضاع على الساحة السودانية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق بين القوى السياسية.



وأضاف البيتي أن الرئيس التشادي أكد دعمه لهذه الجهود متعهدًا بالعمل مع مع الأطراف الاقليمية والدولية لدعم مواقف السودان واستقراره.



وذكر أن الجانبين أشادا بتجربة القوات المشتركة السودانية التشادية على الحدود بينهما ودورها الهام في تأمين حركة المواطنين بين البلدين وتسهيل الحركة التجارية والاقتصادية بينهما.

