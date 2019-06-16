السيسي يتفقد استاد القاهرة لمتابعة الاستعدادات للبطولة الإفريقية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، جولة تفقدية باستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بحضور رئيس الوزراء ووزير الشباب.





وهدفت الزيارة للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.





وتفقد السيد الرئيس أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته، بما فيها المنشآت والتجهيزات بالإستاد، فضلاً عن الخدمات والطرق المحيطة به.





وأشاد الرئيس بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل منظومة العمل المعنية والجهات المسئولة عن تطوير المرافق الرياضية والاستادات المستضيفة لبطولة الأمم الأفريقية، موجها بمواصلة تلك الجهود الدؤوبة لضمان نجاح البطولة تنظيميا وجماهيريا، وبما يعكس الوجه الحضاري المشرف لمصر، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية قارياً وعالمياً.





كما أعرب الرئيس عن ثقته في أن البطولة ستمثل قوة دفع إيجابية للرياضة المصرية بشكلٍ عام على خلفية التطوير والتحديث الذي شمل البنية التحتية الرياضية في عدد من محافظات الجمهورية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.