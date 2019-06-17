القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
اقتصاد
الإثنين 17/يونيو/2019 - 02:30 ص

2900 دولار.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

2900 دولار.. سعر
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
dostor.org/2672277

سجل سعر رقائق السيليكون النقي، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، نحو 2900 دولار للطن، في الأسواق العالمية، وتدخل رقائق السيليكون في صناعة الأجهزة الإلكترونية والحاسبات، وتعد جزءًا من صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، وذلك في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام

منذ 4 أيام

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الآن

"الراقص على سلم الوطنية".. بلال فضل يسيء للصحابة على شاشة التليفزيون العربي

عقيلة صالح يتحدث: نجمع مستندات ودلائل إدانة قطر وتركيا لمقاضاتهما

"قوانين الله عادلة".. هل أودع أمير قطر والده في مصحة نفسية؟ (فيديو)

الباز يكشف خطة الإخوان وتركيا لاستغلال بطولة إفريقيا في ضرب استقرار مصر

ads
ads
الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

الباز يكشف كيف استغل بعض المواطنين حملة "لازم تنضف" لتشويه الحكومة؟

سر سفر حسين الشحات للإمارات

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

ألبومات الصور

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رئيس مركز فوه يُكرم عددا من مديري الإدارات لبلوغهم سن المعاش

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

رياضة

أغاني كأس الأمم الإفريقية.. تشجيع على أنغام موسيقية

"صلاح" يفتتح سيرك الفراعنة بثلاثية قبل انطلاق الكان (فيديو)

هدايا محمد صلاح تمنح التقدم لمنتخب مصر بثلاثية أمام غينيا

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

الباز يكشف كيف استغل بعض المواطنين حملة "لازم تنضف" لتشويه الحكومة؟

سر سفر حسين الشحات للإمارات

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

الرئيس نيوز

وديًا.. مصر تنهي النزاع مع كهرباء إسرائيل وتخفيض الغرامة إلى 500 مليون دولار

قفز من الدور الـ 11.. انتحار "طبيب أسنان" بالإسكندرية

بمشاركة برلمانية.. "الآثار" تعرض فيلما تسجيليا عن تاريخ المتحف المصرى

منتخب مصر يفوز على نظيره الغيني 3-1 ضمن الاستعدادات لكأس أفريقيا

بالصور.. الرئيس يتفقد استاد القاهرة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

كشكول

لأول مرة بكفر الشيخ.. دمج التعليم المزدوج لتأهيل الطلاب لسوق العمل

محافظ كفرالشيخ يعتمد إجراءات قبول أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس

محافظ كفر الشيخ يعتمد درجات القبول بالتعليم الفني

محافظ كفر الشيخ يعتمد جداول امتحان الدور الثاني للتعليم المهني

محافظ كفر الشيخ يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للمرحلة الإعدادية

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

صفات يجب أن يتحلى بها الزوج

روائح كريهة في منزلك تنذر بكوارث خطيرة

إماراتية تفتح منزلها للقطط الضالة والجريحة وتقدم لها الرعاية

الصحة

فوائد العلاج بالبخار للجسم والبشرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎