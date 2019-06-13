من هو عقيلة صالح الذي قابله الرئيس عبد الفتاح السيسي؟



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد خلال لقاءه على موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.



وقال "السيسي"، إن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

انتخب "صالح" كأول رئيس لمجلس النواب الليبي بعد ثورة 17 فبراير، وبعد انعقاد الجلسة الأولى الرسمية لمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق والتي هدفت إلى انتخاب رئيس للمجلس النيابي "البرلمان"، تنافس "صالح" وهو النائب المنتخب عن مدينة القبة شرقي ليبيا في الجولة الأخيرة أمام النائب أبو بكر بعيرة، وتفوق عليه بفارق ثلاثة أصوات.

حصل على ليسانس القانون العام من جامعة بنغازي عام 1970، والتحق بعد تخرجه بالعمل في وزارة العدل والسلك القضائي، حيث عين في عام 1971 كمساعد نيابة ثم أصبح رئيس نيابة دائرة الجبل الأخضر سنة 1974 بمدينة البيضاء، ثم انتدب للعمل في محكمة استئناف الجبل الأخضر سنة 1976.



أصبح المستشار عقيلة صالح عام 1999 رئيس فرع إدارة التفتيش القضائي في محكمة استئناف درنة، ولديه خبرة في العمل القضائي والقانوني تزيد عن 45 سنة.

في الجلسة الثانية لمجلس النواب الليبي، تم انتخاب المستشار عقيلة صالح عيسى برئاسة مجلس النواب وذلك بعد فوزه بجولة الإعادة بينه وبين أبو بكر بعيرة والتي أجريت في وقت متأخر من مساء الإثنين 4 أغسطس 2014.



