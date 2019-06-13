سيد عبدالحفيظ يكشف موقف رمضان صبحى ووليد أزارو مع الأهلى

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، أن نسبة نجاح الصفقات التي أبرمها مسئولي القلعة الحمراء خلال فترة انتقالات يناير تعد مقبولة.



وكان الأهلي قد تعاقد مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على رأسهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو.



وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الأهلي": "جلبرتو استمر لوقت طويل مع الأهلي حتى ينسجم ويصل لمستواه المعهود، وأتوقع أن جيرالدو سيكرر تجربته وهو يملك إمكانيات جيدة جدًا وأرقامه ليست سيئة".



وأضاف: "ننتظر الكثير من حسين الشحات، والموسم المقبل سيكون مختلف للشحات مع التدريبات وقلة الضغوطات".



وعن شراء رمضان صبحي بشكل نهائي، تابع: "تحدثنا في بعض الأمور المالية مع نادي هيدرسفليد تاون ووصلنا الرد".



واستطرد: "طلباتهم المادية كبيرة جدًا ونقوم بدراستها خلال هذه الفترة، والأهلي يرغب في استمراره وهو أيضًا".



وتابع: "يتبقى لوليد أزارو موسمين مع الأهلي ولم يأتي لنا عرض رسمي لرحيله، هو مستمر معنا، وعنصر هام".



وأردف: "أنباء توقيع عمرو جمال لنادي غير الأهلي ليست صحيحة ومؤمن زكريا مستمر معنا لمدة موسمين".



وعن المفاوضات مع مهاجم نهضة بركان لابا كادوجا، قال عبدالحفيظ: "لدينا 4 لاعبين أجانب في الفريق، وهناك بعض الأسماء المطروحة علينا".



واستكمل: "هناك رؤية بخصوص التدعيمات للموسم الجديد، وهناك تحركات حالية من الأهلي على الصفقات".



وتحدث مدير الكرة بالأهلى عن منافسات منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية: "الفريق القومي يمتلك ميزة الأرض والجماهير وهو المرشح رقم واحد للفوز بالبطولة بجانب السنغال والمغرب وممكن يكون هناك مفاجأة وتصل الكونغو".