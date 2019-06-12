غدًَا.. أوبرا الإسكندرية تحيي الذكرى السابعة لرحيل وردة الجزائرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر غدًا الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار؛ بمناسبة الذكرى السابعة لرحيل الفنانة الجزائرية وردة، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة ومتنوعة لأجمل أغنيات الفنانة الراحلة منها (وحشتوني، حكايتي مع الزمان، ليالينا، لعبة الأيام، بتونس بيك، على عيني، العيون السود).



تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية تأسست في الموسم الفني لعام 2004 وشاركت في العديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية.