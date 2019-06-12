بالأسماء.. السيسي يصدر قرارًا بترقية 174 وكيلاً للنيابة العامة
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الأربعاء، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترقية 174 مساعدًا للنيابة العامة من معاوني النيابة العامة.
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الأربعاء، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترقية 174 مساعدًا للنيابة العامة من معاوني النيابة العامة.
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