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اقتصاد
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:13 م

الصين تواصل رفع السعر المرجعي لليوان قبل قمة العشرين

الصين تواصل رفع السعر
dostor.org/2665151

رفع بنك الشعب الصيني السعر المرجعي للعملة المحلية لتتجاوز توقعات المحللين، في إشارة إلى أن توقعات الأسواق لهبوط اليوان تظل غير مؤكدة.

وكان بنك الشعب الصيني أعلن اليوم الأربعاء، سعرًا مرجعيًا لليوان أعلى من توقعات المحللين وذلك لليوم العاشر على التوالي، وهي أطول وتيرة منذ سبتمبر الماضي.

والسعر المرجعي لليوان هو سعر يومي يحدده البنك المركزي الصيني ويسمح بتداول العملة بهامش لا يتجاوز 2 % صعودًا أو هبوطًا.

وفي الأسبوع الماضي كان رئيس بنك الشعب الصيني صرح بأنه لا يوجد مستوى محدد لليوان ذات أهمية.

وكان اليوان قد سجل تراجعًا ملحوظًا في الفترة الماضية، مقتربًا من الهبوط دون مستوى 7 يوانات للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

كما أعلن البنك خططًا لبيع سندات في هونج كونج في الشهر الجاري، الأمر الذي قد يدعم معدل صرف اليوان الخارجي.

ويترقب المستثمرين اجتماع قمة مجموعة العشرين في اليابان نهاية الشهر الجاري، والمتوقع أن يتم من خلاله توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وصرحت الصين أمس بأنها تعمل على تشجيع الحكومات والمؤسسات المالية المحلية على استخدام السندات الخاصة وغيرها من أساليب التمويل القائمة على السوق لدعم المجالات الرئيسية والمشاريع الكبرى.

وساهمت تلك الخطوات في قفزة باليوان بأكبر وتيرة يومية في شهرين خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وهبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.1 % عند 6.9194 يوان.

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