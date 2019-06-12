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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:32 ص

سرق 8300 دولار أمريكى بحبة "أفوكادو"

أفوكادو
أفوكادو
أمينة ذكي
dostor.org/2663897

نشر موقع فوكس نيوز الإخباري الأمريكي، أن رجلا إسرائيليا سرق مبالغ تعادل 8300 دولار من بنكين بالتهديد المسلح بواسطة حبة أفوكادو.

قال الموقع إن اللص البالغ من العمر السابعة والأربعين قد استخدم الأفوكادو لصنع قنابل يدوية من أجل التمكن من تهديد الرهائن واتمام عملية السرقة، بل أن الصرافين في البنوك التي سرق منها الإسرائيلي الأموال اقتنعو أن الأفوكادو قنابل حقيقية.

قال الموقع، أظهر السارق ورقة لموظفة في أحد البنكين كتب عليها "أخرجي كل الأموال من الصندوق"، طالبا منها أن تضعها في حقيبة، فيما قال المسح، "سأقذف هذه القنبلة بسرعة"، حتى تمكن من سرقة مبلغ يعادل نحو 4500 دولار من المصرف الأول، وفي السرقة الثانية نجح في الحصول على 3800 دولار.

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