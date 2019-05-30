"أبل" تطلق الجيل الجديد من iPod

فاجأت شركة "أبل" عشاق منتجاتها بكشفها عن الجيل السابع من أجهزة iPod Touch، بعد أن انتظروا تحديث تلك الأجهزة لسنوات.



وأشار خبراء الشركة إلى أن أجهزة iPod الجديدة باتت تتمتع بأداء أسرع بمرتين تقريبا من سابقاتها، بفضل معالج A10 Fusion الذي يستخدم أيضا في هواتف iPhone 7 و7 Plus.



كما اكتسبت هذه الأجهزة القدرة على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وتطبيقات Group FaceTime المخصصة للاتصال الجماعي، وزودت بخدمات Apple Music وiTunes Store، وباتت قادرة على التحكم بمكبرات الصوت والمساعدات المنزلية الموصولة بالإنترنت.



ويمكن شراء تلك الأجهزة عبر الموقع الرسمي لشركة "أبل" على الإنترنت (apple.com)، أو في متاجر "أبل"، بسعر199 دولارا للنسخة المزودة بذاكرة داخلية 32 جيجابايت، و299 دولارا للنسخة المزودة بذاكرة 128 جيجابايت، و399 دولارا للنسخة المزودة بذاكرة 256 جيجابايت.