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الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:40 م

يلا شوت مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر نتيجة المباراة لحظة بلحظة

يلا شوت مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر نتيجة المباراة لحظة بلحظة

يلا شوت مشاهدة تشيلسي
الدستور
dostor.org/2648008

تشيلسي ضد أرسنال بث مباشر: تابع جميع الإجراءات النهائية لدوري أوروبا كما يحدث ، مع أمل ارسنال في حجز مكان في دوري أبطال أوروبا.

لقد كان طريقًا طويلًا إلى باكو ، وليس فقط لأنصار تشيلسي وأرسنال ، حيث يستعد فريقهم لمواجهة في نهائي دوري أوروبا.

لعب كل من منافسي لندن 14 مباراة في الوصول إلى نهائي المسابقة حيث يكون لكل منهما دوافع مختلفة لتذوق المجد.

بالنسبة إلى أرسنال ، تتيح لهم المباراة النهائية فرصة أخيرة للوصول إلى دوري أبطال أوروبا بعد خسارتها في المراكز الأربعة الأولى. بينما يأمل Blues أن ينهي موسمًا مختلطًا تحت قيادة ماوريتسيو ساري على قمة مع أدوات فضية. اتبع جميع الإجراءات من بداية 8:00 بتوقيت جرينتش باكو كما يحدث.


هل هذه لعبة واحدة بعيدة جدًا عن بيتر تشيك ؟
من المرجح أن يبدأ حارس أرسنال مباراته الأخيرة قبل اعتزاله ، حيث يتطلع إلى الحصول على واحدة من فريقه السابق قبل الركوع.

ولكن هل المشاعر هي الدعوة الصحيحة من Unai Emery؟ تظهر الإحصائيات في هذا الرسم التوضيحي من bettingexpert أن الطلقات سدادة المدفعي المحفوظة بالأهداف تنازلت نسبة انخفض في السنوات القليلة الماضية.

المزيد من ركن تشيلسي المخادع ، لا تنسى استبعاد روبن لوفتوس تشيك من هذا النهائي بعد اصابته بجروح خطيرة في مباراة ودية لا لزوم لها في وقت سابق من هذا الشهر ، في حين أن لاعب خط الوسط الرئيسي نولو كانتي يبلغ 50 فقط 50 للعب في المباراة النهائية.


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