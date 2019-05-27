الإحصاء يكشف رصيد السلع الأساسية.. السكر يكفي لـ 8 أشهر واللحوم عامين ونصف

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث التقارير الصادرة عنه، موقف أرصدة السلع الغذائية الأساسية حتي منتصف شهر مايو الجاري، حيث تراوحت مدة كفاية تلك السلع ما بين 4.8 أشهر إلى عامين ونصف.



ويشير جهاز الإحصاء، وفقًا للنشرة المعلوماتية الشهرية لشهر مايو 2019، إلي أن كميات الرصيد والمتعاقد عليه من الزيت بلغ 339.4 ألف طن تكفي لسد الاحتياجات المحلية لمدة 4.8 شهر، فيما بلغت كمية الرصيد المتعاقد عليه من السكر 1.7 مليون طن تكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 8.7 شهر.



فيما سجل المخزون من اللحوم الحية "العجول" والكميات المتعاقد عليها ما يقارب 168.5 ألف رأس تكفي لتغطية الطلب في السوق المحلي لمدة 33.7 شهر أي ما يقارب العامين ونصف.