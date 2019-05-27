تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.45% خاسرًا 38.12 نقطة ليصل إلى مستوى 8322.07 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 27.7 مليون سهم بقيمة 845 مليون ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجعت 74 شركة.



وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.52%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%.



وشهدت اسواق المال العالمية بياينات كبيرة خلال تداولات الأسبوع الماضي، بسبب التوترات السياسية بين أمريكا والصين وأيضًا أمريكا وإيران مما أثار مخاوف المستثمرين وأدى إلى تراجعات في بعض البورصات العربية.