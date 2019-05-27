الإحصاء يرصد أهم 10 مؤشرات عن صحة المرأة المصرية
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرًا بمناسبة اليوم العالمى من أجل تنمية صحة المرأة، يتضمن عددًا من المؤشرات حول وضع المرأة في مصر:
- ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.5 سنة مقابل 69.7 سنة للذكور عام 2014 إلى 74.7 سنة للإناث مقابل 72.3 سنة للذكور عام 2018.
- بلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات فى الفئة العمرية (60-64سنة) 18.8 سنة مقابل 18.3 سنة للذكور، وأقل توقع للبقاء فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) 8.5 سنة مقابل 9.7 سنة للذكور عام 2018.
- انخفض معدل وفيات الإناث انخفاضا طفيفًا من 5.6 حالة وفاة لكل ألف من الإنــــاث عام 2014 ليصل إلى 5.3 حالة وفاة لكل ألف من الإناث عام 2017.
- انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدورى انخفاضا طفيفًا من 50.9 % عام 2014 إلى 50.6٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2017، وكذلك نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 9.5 ٪ عام 2014 إلى 8.9 ٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2017.
- وبالنسبة لوفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز التنفسي فقد انخفضت من 8.3 ٪ عام 2014 إلى 8 ٪ عام 2017.
- وبلغت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام 6.7 ٪ عام 2014 مقابل 6.4% عام 2017.
- كانت أقل نسبة لوفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس حيث انخفضت من 0.2 ٪ عام 2014 إلى 0.1٪ عام 2017.
- انخفض معدل وفيات الأمهات من 52سيدة لكل 100ألف مولود حي عام 2014 إلى 46 سيدة عام 2017.
- 759 ألف عدد كبار السن (60سنة فأكثر) ذوى الصعوبات من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة بنسبة 10.68% منهم (12.3% من الإناث مقابل 9.3% من الذكور).
- مثلت صعوبة المشى أو صعود السلالم أعلى نسبة بين الصعوبات في الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) حيث بلغت 9.9% للإناث مقابل 6.8% للذكور من إجمالي الذين لديهم صعوبات من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة.