القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
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الإثنين 27/مايو/2019 - 11:07 ص

الإحصاء يرصد أهم 10 مؤشرات عن صحة المرأة المصرية

الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
dostor.org/2644841

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرًا بمناسبة اليوم العالمى من أجل تنمية صحة المرأة، يتضمن عددًا من المؤشرات حول وضع المرأة في مصر:

- ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.5 سنة مقابل 69.7 سنة للذكور عام 2014 إلى 74.7 سنة للإناث مقابل 72.3 سنة للذكور عام 2018.

- بلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات فى الفئة العمرية (60-64سنة) 18.8 سنة مقابل 18.3 سنة للذكور، وأقل توقع للبقاء فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر) 8.5 سنة مقابل 9.7 سنة للذكور عام 2018.

- انخفض معدل وفيات الإناث انخفاضا طفيفًا من 5.6 حالة وفاة لكل ألف من الإنــــاث عام 2014 ليصل إلى 5.3 حالة وفاة لكل ألف من الإناث عام 2017.

- انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدورى انخفاضا طفيفًا من 50.9 % عام 2014 إلى 50.6٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2017، وكذلك نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 9.5 ٪ عام 2014 إلى 8.9 ٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2017.

- وبالنسبة لوفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز التنفسي فقد انخفضت من 8.3 ٪ عام 2014 إلى 8 ٪ عام 2017.

- وبلغت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام 6.7 ٪ عام 2014 مقابل 6.4% عام 2017.

- كانت أقل نسبة لوفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس حيث انخفضت من 0.2 ٪ عام 2014 إلى 0.1٪ عام 2017.

- انخفض معدل وفيات الأمهات من 52سيدة لكل 100ألف مولود حي عام 2014 إلى 46 سيدة عام 2017.

- 759 ألف عدد كبار السن (60سنة فأكثر) ذوى الصعوبات من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة بنسبة 10.68% منهم (12.3% من الإناث مقابل 9.3% من الذكور).

- مثلت صعوبة المشى أو صعود السلالم أعلى نسبة بين الصعوبات في الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) حيث بلغت 9.9% للإناث مقابل 6.8% للذكور من إجمالي الذين لديهم صعوبات من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة.

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