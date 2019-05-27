هزة أرضية قوية فى بيرو تسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 11 آخرون، بعد هزة أرضية قوية بلغت شدتها 7.5 درجات على مقياس ريختر، في شمالي بيرو، صباح اليوم الإثنين، وفقا لما أعلنه رئيس المركز الوطني لعمليات الطوارئ، ريكاردو سايجاس.



ولقي مواطن في الثامنة والأربعين من عمره، مصرعه في منزله بإقليم كاغاماركا شمالي بيرو، بسبب سقوط صخرة على المنزل.



وكان مركز الهزة، التي وقعت في الساعة 2:41 فجرًا، بالتوقيت المحلي، على عمق 141 كم بمقاطعة التو امازونز، بإقليم لوريتو شمالي بيرو، وفقا لمعهد الرصد الجيوفيزيائي في البلاد.



وأضاف سايجاس أن الهزة ألحقت أضرارًا بنحو 130 منزلا، و3 مدارس و6 عيادات أو مستشفيات.



وتم الشعور بهذه الهزة القوية أيضًا في كل من الأكوادور وكولومبيا والبرازيل وبوليفيا.