تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، مساء اليوم، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه المهاجم التوجولى لابا كودجو، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائعة من زمن المباراة.



تُذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى في إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، اليوم، على قنوات تايم سبورت، وbeIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS HD 3 FR.

