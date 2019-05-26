الإحصاء: صادرات مصر لآسيا تتخطى 1.7 مليار دولار خلال أول شهرين من 2019

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول القارة الآسيوية بلغ 1.732 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2019 مقابل 1.760 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، بانخفاض قدره 27.5 مليون دولار خلال عام.



وجاءت في صدارة تلك الدول من حيث حجم الصادرات المصرية إليها، الهند بقيمة 214.8 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير من عام 2019 مقابل 151.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.6 مليون دولار.



وجاءت في مرتبة لاحقة الصين بصادرات بلغت قيمتها 95.8 مليون دولار في مطلع عام 2019 مقابل 192.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 96.7 مليون دولار.



وبلغت الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية 3.1 مليون دولار مطلع عام 2019 مقابل 9.9 مليون دولار مطلع العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 6.7 مليون دولار خلال عام، فيما قدرت الصادرات المصرية لسنغافورة 27.9 مليون دولار مقابل 4.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.