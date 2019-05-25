"استهلاك المياه والكهرباء" بثقافة المنوفية.. والمنيا للفنون بحي الأسمرات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من أنشطتها بمختلف مواقعها الثقافية، حيث أعدت مكتبة منشأة سلطان محاضرة بعنوان "كيفية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء" تناولت معنى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وفوائد وطرق ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، كما عقد بيت ثقافة الماي محاضرة بعنوان "المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة" لمحمد درويش جاد الله، تناول فيها كيفية مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال المشاركة الرياضية ومجالات العمل التي تناسب إعاقاتهم المختلفة ومدى تقبل المجتمع ورعاية الدولة لهم.



وأقام ببيت ثقافة قويسنا ورشة لتعليم الموسيقى تحت إشراف ربيع البلكيمي، تضمنت كيفية العزف على بعض الآلات الموسيقية وتنمية الحس الفني، واستكمالا للأنشطة الفنية اختتمت فعاليات الورشة الفنية ببيت ثقافة بركة السبع لعمل فانوس رمضان بمركز شباب طوخ طنبشا، وقام بعمل الورشة صبري العشماوي، تضمنت أشكالا متنوعة من فانوس رمضان التي صنعها الأطفال.



فى الوقت نفسه، قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية على مسرح قصر الأسمرات مجموعة من التابلوهات الراقصة منها "مولد سيدي الفولي، سامر التحطيب، الآلاتيه، البنت المنياوية، الطهور، الخسوف، إلى جانب فاصل من الآلات الشعبية" تدريب وتصميم سيد توني.