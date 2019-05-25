ترامب يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى اليابان اليوم السبت، في زيارة رسمية يلتقي فيها بالإمبراطور الجديد.



وقال ترامب في تغريدة له قبل هبوط طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" بوقت قصير "استعد للهبوط على أرض اليابان مع السيدة الأولى ميلانيا. نتطلع لرؤية الجميع قريبا!".



وكان ترامب وقرينته سيدة أمريكا الأولى ميلانيا، قد غادرا واشنطن أمس الجمعة، في زيارة رسمية إلى اليابان تستمر أربعة أيام وتشمل عقد اجتماع مع إمبراطور البلاد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش مؤخرًا.



وسيكون ترامب وقرينته أول ضيفين رسميين يحلان في اليابان منذ تنصيب ناروهيتو في أول مايو.



وذكر البيت الأبيض أمس أن الزيارة تأتي في "لحظة تاريخية في اليابان" وتُظهر أن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.



وقال ترامب في تغريدته من طائرة الرئاسة إنه يتطلع للقاء إمبراطور اليابان و"أنني سوف أناقش (المسائل) التجارية والعسكرية" مع رئيس الوزراء شينزو آبي.



ومن المقرر أن يجري آبي وترامب محادثات يوم الإثنين، حيث من المتوقع أن تهيمن التجارة وكوريا الشمالية على حديثهما.



وقال مسئول بارز من الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء إنه "ستكون هناك بعض الأمور الجوهرية التي سيتم الإعلان عنها" خلال الزيارة، دون مزيد من التوضيح.



وانتقد ترامب اليابان لفائضها التجاري المزمن مع الولايات المتحدة، وكانت بلاده تضغط على آبي لفتح أسواق السيارات والزراعة أكثر.



ويريد آبي، الذي يتعرض للنقد في اليابان لتملق ترامب، أن يصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد إجراء البلاد انتخابات المجلس الأعلى في يوليو، حسب محللين في طوكيو.



وقال المسئول الأمريكي إن الغرض من الزيارة ليس التركيز على التجارة، مضيفا أن كونهما الضيوف الرسميين لأفراد العائلة المالكة اليابانية هو "حقا محور الزيارة".



وسوف يلتقي ترامب وقرينته يوم الإثنين المقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته ماساكو وسوف يدعوهما إلى مأدبة غداء مساء ذلك اليوم.



ومن المتوقع أن يناقش ترامب وآبي ملف كوريا الشمالية التي أطلقت سلسلة من المقذوفات أوائل الشهر الجاري بما في ذلك تلك التي تم تحديد أنها صواريخ باليستية.



وفي حين أن طوكيو قدمت احتجاجا لبيونج يانج بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية، قال ترامب إنه لا يرى أن عملية الإطلاق خرقا للثقة من جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



وقبل ساعات من وصول الرئيس اليوم السبت، قال مستشاره الخاص بالأمن القومي جون بولتون للصحفيين في طوكيو إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ كان انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.



ومن المقرر أن يلعب ترامب وآبي يوم الأحد الجولف معا ويشاهدا مباراة لمصارعة السومو في ساحة بطوكيو، ومن المتوقع أن يقدم الرئيس هدية تذكارية أمريكية الصنع للفائز بالمباراة.



وقبل مغادرة اليابان يوم الثلاثاء، سوف يتوجه ترامب وقرينته إلى قاعدة يوكوسوكا البحرية الأمريكية حيث سيلتقيان القوات الأمريكية المتمركزة هناك.