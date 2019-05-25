مُحافظ قنا: إنشاء مركز إشعاعي بأورام قنا بـ 86 مليون جنيه

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، صباح اليوم، أنه سوف يتم توسعة مركز الأورام بقنا، وذلك لخدمة أهالى المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة، وإنشاء مركز جديد للعلاج الإشعاعي وذلك بتكلفة تصل لما يقرب من 86 مليون جنيه.



وأوضح محافظ قنا، إن مبني العلاج الإشعاعي في مركز أورام قنا، سوف يقام علي مساحة كلية تصل لـ3 ألاف متر مربع، وسيشمل المبنى "العلاج الإشعاعي – جهاز الرنين المغناطيسي – جهاز الأشعة المقطعية البوزيتروني".



ولفت الهجان، في سياق تصريحات لـ"الدستور" أن مركز الأورام يشهد إقبالا كبيرا، من المرضى لجودة الخدمة المقدمة، ودوره في تخفيف أعباء السفر والأعباء المالية علي أهالى جنوب الصعيد.