أذربيجان تلتحق بمجموعة الـ77 والصين

أعلنت جمهورية أذربيجان عن انضمامها لمجموعة الـ77 والصين، وذلك في رسالة وجهها وزير خارجية أذربيجان للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، يبلغه فيها بانضمام بلاده للمجموعة باعتبار أن فلسطين تترأس المجموعة.



وكانت دولة فلسطين قد عملت منذ ترؤسها لمجموعة الـ77 والصين على توسيع عضوية هذه المجموعة، حيث بعث السفير منصور، بعدة رسائل لدول عدة يحثها على الانضمام للمجموعة وكانت جمهورية أذربيجان أول دولة تستجيب لهذه الدعوة.



وقال منصور تعقيبا على ذلك: "بانضمامها إلى مجموعة الـ77 والصين تكون أذربيجان أول دولة تنضم للمجموعة منذ تولي فلسطين رئاسة المجموعة".



ويعمل السفير منصور، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، على توسيع عضوية المجموعة حيث إنه لم يجري انضمام أعضاء جدد للمجموعة منذ بضع سنوات.



وقال منصور "إنه يأمل تسير دول أخرى على خطى جمهورية أذربيجان بالانضمام لمجموعة ألـ77 والصين".