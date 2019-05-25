موناكو مستمر في دوري الأضواء الفرنسي لكرة القدم وهبوط كاين

حافظ موناكو على مكانه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم رغم الخسارة 2- صفر أمام مستضيفه نيس اليوم الجمعة في الجولة الختامية للموسم بعد أن كان قريبا من الهبوط بينما غادر كاين الأضواء.



ويحتل موناكو المركز 17 برصيد 36 نقطة متفوقا بنقطتين على ديجون الذي سيواجه لانس في ملحق الهبوط والصعود بعد فوزه على ضيفه تولوز 2-1.



وسينضم كاين إلى جانجون الهابط بالفعل في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل بعد خسارته 1-صفر على أرضه أمام بوردو ليحتل المركز قبل الأخير في الترتيب برصيد 33 نقطة.



وأنهى باريس سان جيرمان حامل اللقب الموسم بالخسارة 3-1 أمام مستضيفه ستاد رانس الذي يحتل مركزا في وسط الترتيب.