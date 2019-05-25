Mubashr بلس .. رابط مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر كورة لايف ستار Ysry Ostoraa يلا شوت بث مباشر الترجي والوداد كورة أون لاين Finale super بث مباشر الوداد Kora الدقائق الأولى وكرة خطيرة

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الترجي والوداد كورة ستار كورة لايف بث مباشر كورة اون لاين بث مباشر الوداد الأسطورة بدون تقطيع، يحل الترجي التونسي اليوم ضيفا على فريق الوداد البيضاوي المغربي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا والتي تقام اليوم على ملعب الأمير مولاي عبدالله حيث ينتظر الكثير تلك المباراة التي من المنتظر أن تكون مليئة بالاثارة والندية نظرا لقوة الفريقين هذا العام والأعوام الأخيرة والتي منحت كل فريق منهما هذه البطولة مرة في آخر عامين.

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بث مباشر الوداد والترجي كورة اون لاين يلا شوت الوداد والترجي كورة لايف kora live، بث مباشر مباراة الترجي والوداد اليوم يوتيوب الوداد والترجي مباشر كورة ستار، وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت جرينتش وهو نفس توقيت المغرب، وأشار إبراهيم النقاش قائد الوداد أن فريقه استعد جيدا لهذه المباراة ويسود بين اللاعبين التفاؤل والجدية، وأكد أن لاعبي الفريق سيكونون على قدر المسئولية مبديا علمه بالصعوبات التي واجهها الجمهور في اقناء تذاكر النهائي لدعم الفريق.





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الوداد بث مباشر الترجي والوداد كورة اون لاين مشاهدة مباراة الوداد اليوم الواك live plus كورة ستار بلس بث مباشر الوداد والترجي يلا شوت الجديد بجودات متعددة الاسطورة بث مباشر الوداد ،وكان الوداد قد أقصى فريق صنداونز في نصف النهائي بينما نجح الترجي في الوصول على حساب مازيمبي، وتحدث لاعب الترجي أنيس البدري عن اللقاء موضحا أهمية الوصول للمستوى المطلوب في هذه المباراة للاحتفاظ باللقب القاري وتتويج المشوار الكبير الذي قطعه الفريق طوال البطولة والمجهود المضاعف من الجميع.

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نعمل على توفير رابط مباشر لنقل المباراة الهامة بين الترجي والوداد المنقولة على قنوات بي إن سبورت بجودة عالية بأكثر من سيرفر وسرعات مختلفة.

وصل منذ دقائق قليلة الفريقين إلى الملعب حيث تُقام المباراة، وقد اتجه لاعبي الترجي ولاعبي الوداد إلى غرف الملابس المُتواجدة في الملعب للدخول لأداء عمليات الإحماء

الأستوديو التحليلي للمباراة قد انطلق على بي إن سبورت قبل المباراة بأكثر من ساعة وتحليلات للمباراة وخطط اللعب من الحاضرين بالأستوديو.

تشكيل الترجي: بن شريفيه ، الذوادى ، شمام ، الدربالى ، بن محمد ، كوم ، كوليبالى ، الشعلانى ، البدرى ، البلايلى ، لوكوزا

بداية المباراة: الدقيقة 8 كرة خطيرة للوداد ودخول من اسماعيل الحداد وتخبط دفاعي ترجاوي ولكن الكرة تخرج في النهاية لخارج المنطقة الخطرة





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