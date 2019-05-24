ستاد ريمس يفوز على سان جيرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي

فاز ستاد ريمس على مضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب أوجيست دولون ضمن لقاءات الأسبوع الــ 38 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم.



وأحرز أهداف ستاد ريمس عبدالرحمن بابا في الدقيقة 36، وماثيو كافارو في الدقيقة 56، وبابلو شافاريا في الدقيقة 94، وهدف باريس سان جيرمان كيليان مبابي في الدقيقة 59 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ستاد ريمس إلى 55 نقطة في المركز الثامن.. فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 91 نقطة في المركز الأول.



وفاز مارسيليا على مونبلييه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلودروم، وأحرز هدف مارسيليا فلوران توفين في الدقيقة 56 من المباراة.



وفاز ستراسبورج على نانت بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا البوجواروأحرز هدف ستراسبورج، ليبو موتهيبا من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من المباراة.



وفاز رين على ليل بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب روازون بارك، وأحرز ثلاثية رين: مباي نيانج هدفين الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 16، والثاني في الدقيقة 71، وإسماعيل سار في الدقيقة 59، وهدف ليل: لويك ريمي في الدقيقة 35 من المباراة.



وفاز نيس على موناكو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب اليانز ريفييرا وأحرز هدفي نيس بينوا بادياشيلي هدف في مرماه في الدقيقة 36، وميكايل ليبيهان من ركلة جزاء في الدقيقة 67 من عمر المباراة.



وفاز بوردو على كان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميشال دورنانو وأحرز هدف بوردو يونوس سانخاري في الدقيقة 19 من المباراة.



وفاز أميان على جانجون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ليكورن وأحرز هدفي أميان سيرو جيراسي في الدقيقة 14، وسامان قدوس في الدقيقة 47.



وفاز ديجون على تولوز بهدفين مقابل هدف وأحرز هدفي ديجون نعيم س ليتي في الدقيقة 58، وجوليو تافاريس في الدقيقة 62، وهدف تولوز بافود ديكاتي في الدقيقة 33 من عمر المباراة.



وفاز ليون على نيم أولمبيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأحرز أهداف ليون ماكسويل كورتي هدفين في الدقيقتين: 6، و89، وتانجي ندومبيلي في الدقيقة 37، وهدفي نيم أولمبيك: رونو ريبارت في الدقيقة 11، وأنطونيو بوبيشون في الدقيقة 48 من عمر المباراة.



وتعادل أنجيه وسانت إيتيان بهدف لكل فريق، وأحرز هدف أنجيه: جيس مولين (هدف في مرماه) في الدقيقة 70، وهدف سانت إيتيان: أرنود نور الدين في الدقيقة 64 من عمر المباراة.