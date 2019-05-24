مباحث الجيزة تحل لغز العثور على جثة عامل داخل شقته بفيصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من فك لغز العثور على جثة عامل داخل شقته بمنطقة فيصل حيث توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن زوجة العامل المعثور على جثته، وراء قتله بمساعدة عشيقها.



وكشفت التحريات عن أن الزوجة سهلت دخول عشيقها فجر اليوم الجمعة، وفتحت له باب شقتها، وقتلا زوجها وفر العشيق هاربا، وتمكنت القوات من القبض عليهما وجارٍ التحقيق معهما.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد عثرت على جثة عامل، داخل شقته، بدائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بالعثور على جثة عامل داخل شقته بمنطقة فيصل دائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القسم برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، وعثر على جثة العامل مصابا بعدة طعنات، وبسؤال زوجته قررت دخول شخص مجهول فجر اليوم الجمعة، وقتل زوجها.



وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

