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اقتصاد
الجمعة 24/مايو/2019 - 11:23 ص

التعريفات الأخيرة تكلف الأسر الأمريكية 106 مليارات دولار سنويا

التعريفات الأخيرة
dostor.org/2641623

توصلت دراسة حديثة إلى أن الجولة الأخيرة من التعريفات الأمريكية ضد السلع الصينية من شأنها أن تكلف الأسر في الولايات المتحدة 106 مليارات دولار سنويا.

وتقدر الدراسة التي أعدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك ونشر نتائجها أمس الخميس، أن زيادة الإدارة الأمريكية للتعريفات على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار سوف تكلف كل أسرة تقليدية في المتوسط حوالي 831 دولار سنويا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في وقت مبكر من هذا الشهر زيادة التعريفات الأمريكية على المنتجات الصينية لتصبح 25 % بدلا من 10 % على فاتورة قيمتها 200 مليار دولار.

وترى الدراسة أن هذه الرسوم المرتفعة من المرجح أن تخلق تشوهات اقتصادية كبيرة وتقلل عوائد التعريفات الأمريكية.

وتوصل الباحثون إلى هذا التقدير من خلال توقع مقدار الضريبة الإضافية الناتجة عن التعريفات، وكذلك ما يسمى بخسائر الوزن الزائد.

وخسائر الوزن الزائد تأتي كنتيجة لمواجهة الشركات تكاليف أعلى لاستيراد السلع من دولة معينة وتتحول إلى منتج آخر أقل كفاءة.

وبشكل عام، من المتوقع أن تبلغ المدفوعات الضريبية من الجولة الجديدة للتعريفات 26.9 مليار دولار سنويًا أو 211 دولار لكل أسرة.

وتعادل خسائر الوزن الزائد 79.1 مليار دولار أو 620 دولار لكل أسرة.

ويسلط تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كذلك الضوء على العواقب الاقتصادية المحتملة للأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة والصين.

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