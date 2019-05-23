"إسكان الوادي الجديد": تخصيص 20 مليون جنيه لإنشاء 100 منزل ريفي

وافق محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، على بدء أعمال تنفيذ وإنشاء 100 منزل ريفي بالقرية النموذجية الثالثة ضمن مشروع إنشاء القرى النموذجية التي يتم تنفيذها شمال قرية المنيرة بمركز الخارجة.



وقال وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد المهندس أحمد حسين، في بيان اليوم الخميس - إنه تم اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه للمشروع والذي يتم بدعم من بنك مصر وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والبنك، مشيرا إلى أن المشروع هدفه دعم خطة الجذب السكاني للمحافظة من خلال التوسع في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة من خلال الاستفادة من المزايا التي يتيحها المشروع بالحصول على قطعة أرض زراعية إلى جانب المنزل.



وأضاف أن المشروع يهدف إلى استصلاح 500 فدان يتم توزيعها على المستفيدين بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد لزراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية، إلي جانب توفير كافة الخدمات والمرافق بالقرى الثلاث الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن المشروع ضمن عدة مشروعات أخرها هدفها تنمية الوادي الجديد وتوفير فرص عمل للشباب واستصلاح المساحات الصحراوية الغير مستغلة.