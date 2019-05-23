النادي الإسماعيلي: نجحنا في التعادل مع الأهلي رغم الإصابات

قال مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي صبرى المنياوى إن فريقه نجح في خطف نقطة التعادل من الأهلي رغم الإصابات والنقص العددي.



وتوجه المنياوى -في تصريح عقب المباراة- بالشكر للاعبي الدراويش على الأداء والنتيجة رغم إهدار العديد من الفرص خاصة في شوط المباراة الأول، قائلا "هدفنا تحسين النتائج وتركيزنا حاليا في مباراة الزمالك المقبلة".



وأحرز للأهلي وليد آزارو وتعادل كريم بامبو للإسماعيلي، ليرتفع رصيد الأهلي عند 74 نقطة ويبقي في المركز الأول ويرتفع رصيد الإسماعيلي 42 نقطة ويبقي في المركز السابع.



وضم تشكيل الأهلي كلًا من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، ايمن اشرف، عمرو السولية، حسام عاشور، حسين الشحات، محمد هاني، رمضان صبحي، وليد سليمان، على معلول ووليد آزارو.



فيما ضم تشكيل الإسماعيلي: محمد فوزي، أحمد ايمن – محمود متولي – باهر المحمدي – أسامة ابراهيم، محمود دونجا – عماد حمدي، محمد صادق – مصطفى فارس – محمد الشامي وكريم بامبو.