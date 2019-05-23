الصين وبوتسوانا تؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون

أكدت الصين وبوتسوانا حرصهما على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك على كافة المستويات بين البلدين.



وقال نائب وزير التجارة الصيني "تشيان كه مينغ –في كلمة خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني في عاصمة بوتسوانا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- إن الاجتماع سيعزز العلاقات الممتدة بين الصين وبوتسوانا.



وأضاف مينغ "نحن على استعداد للعمل بنشاط وبشكل مطرد على تعزيز التعاون الودي متبادل المنفعة بين البلدين في الفترة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من الفوائد الملموسة للشعبين".



من جانبه، قال وزير الشؤون الدولية والتعاون بالوكالة البوتسواني "نونوفو موليفي" إن بوتسوانا تعتبر الصين شريكا استراتيجيا في التنمية، وتأمل أن تشارك الصين بشكل أكبر في التنويع الاقتصادي للبلاد.



وأضاف موليفي أن بلاده ترحب بالاستثمار لدفع قدرتها الإنتاجية وتسهيل نقل المهارات والتكنولوجيا التي تحتاج إليها، وأن بوتسوانا ستستفيد من المعارض التجارية والاقتصادية بين الصين وأفريقيا لعرض منتجاتها وجذب الاستثمارات.