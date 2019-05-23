فيلانويفا يشكر جماهير اتحاد جدة السعودي بعد انتهاء الموسم

حرص التشيلي كارلوس فيلانويفا، صانع ألعاب اتحاد جدة السعودي، على توجيه رسالة للجماهير قبل التوجه إلى بلده من أجل قضاء إجازة مع أفراد أسرته، بعد انتهاء الموسم الكروي الحالي.



وغرد اللاعب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "شكرًا على دعمكم المستمر، أراكم في الموسم المقبل إن شاء الله، في طريقي إلى تشيلي للاستمتاع بالإجازة".



ولعب فيلانويفا دورا كبيرا في إنقاذ اتحاد جدة من شبح الهبوط الذي طارد الفريق منذ مطلع الموسم الكروي المنقضي، خصوصا بعد عودة مواطنه خوسيه سييرا لتدريب "العميد".



كما أسهم اللاعب اللاتيني في تأهل الاتحاد إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.