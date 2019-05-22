شاكر: سنتبادل الكهرباء مع قبرص بطاقة 2000 ميجاوات.. والدراسات تستغرق عاما

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاتفاقية الإطارية للربط الكهربي التى وقعت مع شركة هيرو افريقيا انتر كونتنتال سيجري عقبها دراسات متعمقة بين مصر وقبرص يعقبها انشاء خط تبادل كهرباء بطاقة تصل لالفين ميجاوات.



وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء منذ قليل، أن الدراسات ستستغرق نحو عام، ونأمل بعدها إنشاء خط الربط.



وأوضح أن مصر تسعى للربط مع كل دول الجوار، وهناك حاليا خطوط بين الأردن، وليبيا، والسودان.



وأشار إلى أن مصر أصبح لها دور مؤثر في منظومة الربط العالمي، بعد وجود منظومة كهربائية ممتازة، ونعمل على تقوية في الشبكة، وقدرات هائلة للطاقة، خصوصا الطاقة المتجددة، ما يجعلنا محور لتبادل الطاقة.