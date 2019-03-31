"صفعة سعودية لأمير الإرهاب".. خادم الحرمين يلقن تميم درسًا قاسيًا في قمة تونس

قال الصحفي مصطفى عنبر، إن الإعلام التونسي سلط الضوء على نجاح القمة العربية الثلاثين، وحضور تمثيل قوي وعلى أعلى مستوى لقادة الدول العربية، كما تناول الإعلام التونسي فكرة عودة سوريا لجامعة الدول العربية، ولكن مازال لا يوجد توافق بين القادة العرب حول هذا البند.

وكشف "عنبر"، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، سر انسحاب أمير قطر تميم بن حمد من الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، موضحًا أن هناك أقاويل عدة ترددت في هذا الشأن، ولكن وفقًا لمصادر خاصة به، فإن الرئيس التونسي باجدي قائد السبسي، كان يعقد العزم على إذابة الخلافات العربية العربية، وخاصة أزمة الرباعي العربي وقطر.

وأوضح أن الرئيس التونسي كان يخطط لعقد جلسة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير قطر، ولكن خادم الحرمين الشريفين رفض الجلوس على طاولة تضم شخص يدهم الإرهاب.

وواصل أن أمير قطر لا يتقن فن المواجهة لذلك، ذهب إلى تونس لإثبات حضور، ثم غادر قبل أن يلقي كلمته بالقمة العربية.