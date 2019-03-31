هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام الان بث مباشر

سجل محمد صلاح الهدف الثاني منذ قليل لفريق ليفربول في شباك توتنهام في المباراة التي تجمعهما حاليا بالدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح نتيجة اللقاء الآن 2/1 لصالح ليفربول.

بدأ الشوط الثاني بين ليفربول وتوتنهام والنتيجة تشير إلى تقدم أصاب الارض بهدف نظيف بواسطة المهاجم فيرمينو في الدقيقة 16، الآن شاهد ليفربول ضد توتنهام يلا شوت الشوط الثاني، حيث سيسعى رفقاء صلاح حصد نقاط اللقاء الثلاث.

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