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الأحد 31/مارس/2019 - 12:01 م

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي | في العارضة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي | في العارضة

بث مباشر مباراة ليفربول
بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام
الدستور - مباريات
dostor.org/2573333

يقدم الدستور مباريات البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد 31-3-2019 في الدوري الانجليزي، اختبار جديد لنجمنا الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، عندما يستقبل فريقه توتنهام هوتسبير سهرة يوم الأحد في منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز من أجل العودة للمنافسة من جديد مع مانشستر سيتي الذي سجل انتصاره يوم السبت على فريق فولهام بهدفين مقابل هدف، والعودة لتضييق الخناق على السيتي.

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