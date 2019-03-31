كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي | في العارضة
كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي | في العارضة
كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي | في العارضة
أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن صعود منتخب الجامعة لدور النهائي في بطولة العاب جامعات جنوب الصعيد التي تقام تحت إشراف وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي وتستضيفه المحافظة، وذلك بعد ...
نظم صالون اللواء حمدي بخيت الثقافي، جلسته النقاشية الشهرية، حول دور مصر في رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في الشئون الإفريقية، والشخصيات العامة والإعلام وأصحاب ...
قال المهندس محمد عبدالله مدير عام غرفة العمليات والطوارئ بمحافظة كفر الشيخ، إن الغرفة تلقت 4 بلاغات بوجود أعطال وانقطاعات في شبكة الكهرباء بعاصمة المحافظة ومركز كفر الشيخ ومركز بيلا، وتم توجيه فرق ...