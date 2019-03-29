اليوم.. حفل توقيع كتاب الإعلامى أحمد سالم بمعرض الإسكندرية

تُقيم الدار المصرية اللبنانية للنشر٬ في الساعة الثالثة من بعد عصر اليوم الجمعة٬ حفل توقيع كتاب "أنا والعذاب وهناء" ويليه في الخامسة مساء حفل توقيع كتاب "مذكرات عفريت" للإعلامي والكاتب أحمد سالم، بجناح الدار المصرية اللبنانية في معرض مكتبة الإسكندرية بالشاطبي – أرض كوتة.



يشار إلى أن الكتابان ينتميان للأدب الساخر٬ يتناول كتاب "أنا والعذاب وهناء" معاناة الطبقة المتوسطة في مصر من خلال زوجين هما "يحيى" و"هناء" والكتاب عبارة عن نقد اجتماعي ساخر لما يحدث من أزمات ومواقف متغيرة في الوقت الحالي.



أما كتاب "مذكرات عفريت" فيتناول موضوعات تعبر عن الحنين إلى الماضي، ومراحل الطفولة والدراسة، وكيفية الذهاب إلى المدرسة، والأحداث المرتبطة بهذه المرحلة.