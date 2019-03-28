فرنسا تطلق سراح صهر بن على بعد دفع كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، أنها أطلقت سراح بلحسن الطرابلسى، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، والمتهم بتدليس وغسل الأموال.



وذكرت صحيفة الشروق التونسية، أن إطلاق سراح الطرابلسى جاء بعد دفع كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو، أي ما يعادل تقريبا 350 ألف دينار مع الالتزام بعدم مغادرة الأراضي الفرنسية.



وكانت السلطات التونسية قد طالبت فرنسا الأسبوع الماضي، بالإبقاء على الطرابلسي رهن الاعتقال بعد أن تلقت بلاغًا من مكتب الإنتربول يفيد باعتقاله.



ويشار إلى أنه تمّ إيقاف بلحسن الطرابلسي منذ أسبوعين في فرنسا بعد مغادرته كندا التي لجأ إليها بعد الثورة التونسية في يناير 2011.