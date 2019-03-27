حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري يدعو إلى مرحلة انتقالية هادئة

دعا محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، اليوم الأربعاء، إلى مرحلة انتقالية هادئة تتخللها انتخابات رئاسية ينبغي تنظيمها قبل شهر اكتوبر 2019.

ودعا بلعباس - في مؤتمر صحفي بمقر حزبه بالجزائر العاصمة الأربعاء - باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحل غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) والمجلس الدستوري وإنشاء هيئة عليا انتقالية مزودة بكل الوسائل من اجل قيادة مرحلة انتقالية لأقصر مدة ممكنة.

وقال بلعباس إنه "على هذه الهيئة مباشرة محادثات مع ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المستقلة والشخصيات من اجل إشراكها في المسار الانتقالي"، كما اقترح إعداد مشروع دستور جديد يتم اعتماده عن طريق استفتاء شعبي في اجل لا تتجاوز مدته الشهرين، وتشكيل حكومة انقاذ وطني يتم تعيينها من طرف الهيئة العليا الانتقالية تضم كفاءات وطنية غير متحزبة تتمثل مهمتها في تسيير الشؤون الجارية.

كما اقترح إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتكفل بتنظيم الانتخابات تترأسها شخصية نزيهة يتم تعيينها من طرف الهيئة العليا الانتقالية، على أن يعرض قانون الانتخابات الجديد لاستفتاء قبل نهاية شهر يونيو 2019.

وأشار السيد بلعباس إلى أنه في نهاية هذا المسار يجب تنفيذ الرزنامة الانتخابية بغية وضع مؤسسات جديدة وانتخاب ممثلين عن الشعب في نظام يجب ان يخضع فيه التداول على السلطة لرغبة الشعب"، موضحا أن انتخاب رئيس جديد يجب ان يكون قبل نهاية شهر اكتوبر 2019.