القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
الإثنين 25/مارس/2019 - 09:13 م
لواء-حمدى-البطران
لواء-حمدى-البطران

ما بعد داعش

dostor.org/2566232

أعلنت الولايات المتحدة رسميًا، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التى تدعمها الولايات المتحدة، استعادة بلدة الباغوز، آخر جيب كان يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية شرقى سوريا، الأمر الذى يمثل النهاية الرسمية لدولة الخلافة التى أعلنت عام ٢٠١٤. وكان رئيس الوزراء العراقى السابق حيدر العبادى، قد أعلن فى ٩ ديسمبر ٢٠١٧ عن سيطرة القوات العراقية على معظم الحدود السورية العراقية، مؤكدًا نهاية الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» فى البلاد.
تمكن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية عام ٢٠١٤ من بسط نفوذه على ما يقرب من ٨ ملايين شخص فى منطقة تبلغ مساحتها ٨٨ ألف كيلومتر مربع، واستطاع أن يجنى مليارات الدولارات من عائدات النفط والسرقة والخطف.
لكن رغم تفكيك دولة الخلافة، فإن التنظيم لا يزال يمثل تهديدًا أمنيًا كبيرًا، إذ إنه قادر على شن هجمات فى المنطقة ودول أخرى حول العالم.
الحقيقة ليس معنى انتهاء المعارك فى العراق وسوريا، أن هذا يعنى نهاية التنظيم، فالتنظيمات المتطرفة، لا تنبت عشوائيًا، ولكنها تنبت من بذور تم إلقاؤها فى المنطقة العربية بمعرفة الفقيه ابن تيمية الذى عاش فى القرن الثالث عشر الميلادى، والذى يعد من أخطر أئمة الفتنة الذين نشروا الفكر المتطرف والإرهابى فى الأمة الإسلامية من تكفير المسلمين وغير المسلمين، واستحلال دمائهم وحرماتهم لمجرد الاختلاف على أبسط المسائل فى أداء العبادات.
وتتناقل الجماعات الإرهابية والمتطرفة مؤلفاته وفتاواه منذ بثها فى مجالسه وكتبه، وصولًا إلى تنظيمى «داعش» و«النصرة» الإرهابيين، اللذين سفكا باسم هذا الفكر وبالاعتماد على فتاواه دماء مئات الآلاف من الأبرياء، مستخدمين أبشع طرق التعذيب والقتل وقطع الرءوس وحرق الأحياء.
أفكار ابن تيمية جرى إحياؤها مع محمد بن عبدالوهاب وأتباعه، أما الفرق الوحيد هو أن نشرها واتباعها وتطبيقها أصبح بأساليب مغايرة عما كانت عليه وبتقنيات جديدة، لتتم قولبتها بقوالب محببة للكثيرين من الذين يتم خداعهم ومكرهم بهذه الأفكار، ما يجعل الناس يتعلقون بها على أساس أنها ستعيد أمجاد الخلافة الإسلامية، مع أنها بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامى، وإنما هى تدعو إلى القتل والإكراه والإجرام والإرهاب.
ولم يقتصر الأمر على أفكار ابن تيمية فقط، ولكن هناك أبحاثًا دينية صادرة من جامعات حكومية فى السعودية، مثل البحث الذى يحمل عنوان «التحريق بالنار» والموجود على موقع إحدى الجامعات السعودية، وجاء فيه أن رجال الدين اختلفوا فى التحريق فى فعل ذلك، وفى هوية من يتعرض للإحراق، سواء من الأعداء أو المجرمين، ويورد البحث أيضًا مناقشة «ابن حجر» لمعنى حديث النبى بأن التحريق لا يكون إلا من الله بالقول: «قال المهلب: ليس هذا النهى على التحريم بل على سبيل التواضع».
ومؤخرًا، أعلن عن ظهور الشيخ حمزة بن لادن رئيسًا لتنظيم القاعدة فى باكستان وأفغانستان بمباركة الدكتور أيمن الظواهرى الذى أسس تنظيم الجهاد فى مصر، ثم انتقل إلى أفغانستان لمرافقة بن لادن فى حربه ضد من سماهم الصليبيين.
وربما كشفت الحوادث الأخيرة فى نيوزيلندا، عن ظهور أفكار متطرفة يمينية، من أديان أخرى، ولا دينيين، تطرح أفكارًا عنصرية تتعلق ببلادهم ورغبتهم فى الحفاظ عليها من أفكار المتعصبين المسلمين، وهو ما نتج عنه من مهاجمة مسجد يؤدى فيه المسلمون الصلاة، وإطلاق النيران عليهم مما نتج عنه قتلى وجرحى. وقد ظهرت جماعات أخرى فى هولندا وبلجيكا وبريطانيا، كل تصب فى خانة التعصب اليمينى ضد المهاجرين المسلمين.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ يومين

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

منذ يومين

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ 3 أيام

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"

منذ 4 أيام

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة

منذ 4 أيام

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة

الآن

"أوراق السادات".. وثائق الساعات الأخيرة قبل توقيع معاهدة السلام

فيديو.. الباز: كفوا ألسنتكم عن مكرم محمد أحمد "عيب"

طيران الاحتلال يدمر مكتب هنية في غزة

الأمم المتحدة: وضع الجولان لم يتغير

ads
الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلن وقف الامتحانات عبر "التابلت"

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

شاهد.. والدة محمد صلاح تعلق على احتضانه لفتاة في الإمارات

وزير التعليم: نجاح النظام الجديد ليس مرتبطا بالتكنولوجيا

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

4 ركلات جزاء في فوز السعودية الودي على غينيا الاستوائية

المنتخب السعودي يفوز على غينيا الاستوائية وديًا

الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلن وقف الامتحانات عبر "التابلت"

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

شاهد.. والدة محمد صلاح تعلق على احتضانه لفتاة في الإمارات

وزير التعليم: نجاح النظام الجديد ليس مرتبطا بالتكنولوجيا

كشكول

الإسكندرية الأزهرية تأمر المعلمين بالتواصل على "واتساب"

الخشت حول التفكير النقدي: "ليس مجرد مقرر دراسي بل هو مشروع لنشر التفكير العقلاني"

الجامعة البريطانية توزيع جوائز "أفضل القصص الصحفية" في ختام مؤتمر "البيانات العرب"

"الشريف" توجه عدة أسئلة لوزير التعليم عقب قرار إرجاء الاختبارات الإلكترونية

عين شمس تعقد ورشة عمل للنشر العلمي وبنك المعرفة المصري

الأمصار

مصادر فلسطينية: جهود مصرية لوقف التصعيد في غزة

"نتنياهو" يؤجل عودته من أمريكا دون تحديد موعد

ماي تعترف بعدم قدرتها لطرح الاتفاق حول "بريكست" للتصويت مجددا

الرئيس الفلسطيني: السيادة لا تقررها إسرائيل أو أمريكا مهما طال أمد الاحتلال

الأردن: اعتراف ترامب بشأن الجولان لن يغير حقيقة أنها أرض سورية

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

شاهد.. والدة محمد صلاح تعلق على احتضانه لفتاة في الإمارات

تعرف على مزايا موز "النقاط السوداء"

عواصف مغناطيسية جديدة تضرب الأرض خلال أيام

مقالات الرأي
ماجد حبته

​ ذهبَت مع بريكست!

لواء دكتور. محسن الفحام

​ المخدرات وحروب الجيل الرابع

القس-رفعت-فكرى

​ الكنيسة والأم

سيد عبدالقادر

​ الجولانيون ومصير الهنود الحمر

المزيد
الصحة

دراسة: أدوية الحموضة تسبب مشاكل مزمنة في الكلى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎