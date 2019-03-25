"نماذج ناجحة من ذوي الاحتياجات الخاصة".. بثقافة السنطة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث نظم قصر ثقافة طنطا محاضرة بعنوان "في بيتنا باب إلى الجنة"، وذلك احتفالا بعيد الأم.



وفي نفس السياق، عقدت دار الكتب بطنطا ندوة ثقافية بعنوان "الأم طريقك إلى الجنة" استعرض خلالها الدكتور آمان قحيف أهمية الدور الذي تلعبه الأم في سبيل بناء الشخصية السوية، وإعداد الأبناء لمواجهة تحديات المستقبل.



ومن داخل مدرسة التربية الفكرية بمدينة السنطة، تناولت مكتبة كفر كلا الباب الثقافية أهم النماذج الناجحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف استطاعوا بإرادتهم هزيمة الإعاقة، والتغلب عليها، ومنهم عميد الأدب العربي طه حسين، وعالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج، والكاتبة الانجليزية هيلين كيلر، وذلك خلال محاضرة بعنوان "نماذج ناجحة من ذوي الاحتياجات الخاصة".



ومن جانبه، أكد قصر ثقافة غزل المحلة خلال محاضرة تثقيفية بعنوان "السلام الاجتماعي.. استقرار وتنمية وطن" أن تحقيق السلام يأتي من حرية التعبير والتحرر من المعتقدات الخاطئة واحترام الرأي الآخر، وإن كان مخالفا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو المعتقد.