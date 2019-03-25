ثنائية مويس كين وماريو بالوتيلي تتصدر اهتمامات صحف إيطاليا

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على الثنائية المنتظرة بين مويس كين وماريو بالوتيلي، في هجوم منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة.



وعنونت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت): "مقابلة حصرية مع مايسترو كرة القدم، بيرلو لديه كلماته: يوفنتوس أفضل من برشلونة، إنتر وميلان بحاجة إلى المزيد، وإيكاردي يخسر أكثر من ناديه، أما بيونتيك فيذكرني بسوبر إنزاجي".



وأضافت "كين، مانشيني وفكرة ثنائية مويس وبالوتيلي.. مشكلة الأهداف: المدرب يفكر في الجمع بين مويس كين وماريو بالوتيلي".



أما صحيفة (كوريري ديللو سبورت)، فأجرت مقابلة شخصية مع تشيزاري برانديلي، مدرب جنوى الحالي، وكتبت في غلافها مقتطفات من تصريحاته والتي قال فيها: "بعد المنتخب، انتهيت مع كرة القدم، لكنني ولدت من جديد في جنوى، تمامًا مثل ما حدث بعد هيسيل، أحب فلورنسا لكن روما هي أسفي الأكبر".



وأضافت "إنتر، سكرينيار يستحق 100 مليون يورو، وجوارديولا يبدأ حرب المزيدات.. وميلان يقترب من تجديد عقد بيليا".



وتابعت "كين يحتضن بالوتيلي.. مويس كين هو أول لاعب مولود في الألفية يسجل لإيطاليا، وسيكون ثنائيا هائلا مع سوبر ماريو، لكن مانشيني يريد الانتظار.. إيطاليا ستقوم بخمس تغييرات أمام ليشتنشتاين".



وختمت "يورو 2020: ألمانيا، انقلاب عظيم على هولندا 3-2.. وكرواتيا تنهار أمام المجر 2-1".



وقالت صحيفة (توتو سبورت): "يوفنتوس، أغلق الأبواب على كين ! الجميع يشعر بالجنون تجاه مويس: عقده ينتهي في 2020، باراتيسي ورايولا يتفاوضان.. الأم تتحدث وتشكر أنييلي".



وختمت "100 مليون يورو من أجل سكرينيار.. مانشستر سيتي ينقض على إنتر ميلان".