القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
مصر
الأحد 24/مارس/2019 - 03:14 م

ندى علي وأحمد الفقي يمثلان مصر في مهرجان شلتنهام للعلوم ببريطانيا

ندى علي وأحمد الفقي
أ ش أ
dostor.org/2564450

فازت الدكتورة ندى علي بالمركز الأول، فيما حل أحمد الفقي ثانيًا، في الموسم العاشر من مسابقة "مختبر الشهرة" التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني؛ ليمثلان مصر في مهرجان شلتنهام للعلوم بالمملكة المتحدة في يونيو القادم.

جاء ذلك خلال التصفيات النهائية للمسابقة التي أقيمت بمنطقة الأهرامات مساء أمس، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.

وحصدت ندى الحاصلة على بكالوريوس في الصيدلة وماجستير مايكروبيولوجي من جامعة الإسكندرية، المركز الأول عن عرض تفاعل البلمرة المتسلل، بناء على رأى لجنة التحكيم، فيما فاز الطالب أحمد الفقي الطالب بالفرقة الثالثة كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، عن عرض التسمم المائي.

وضمت لجنة التحكيم الفنانة بشرى، والدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية، والدكتور ياسر الشايب الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو المكتب الفني لمدير مكتبة الإسكندرية ومستشار وزير التعليم العالي، والدكتورة سمر أحمد الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة عين شمس والمدرب المعتمد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، حيث تم اختيار الفائزين بناء علي المحتوي العلمي والوضوح والأداء.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ 3 أيام

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ اسبوع

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

الآن

رئيس البرلمان يقرر عقد لقاءات مع النواب حول التعديلات الدستورية

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

"السيستم" يثير غضب طلاب التابلت فى أول أيام الامتحانات

الأرصاد: غدًا أمطار على معظم الأنحاء.. والقاهرة 20 درجة

ads
الأكثر قراءة

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

البرلمان يرد ببيان رسمى بشأن اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

رياضة

400 غواص مصري يشاركون في كسر رقم قياسي جديد بشرم الشيخ

فوز منتخب الماتادور على النرويج يتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية

استبعاد "فروسبرج" من قائمة السويد بسبب مشاكل صحية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

وقف بث برنامجى "الزمالك اليوم" و"قطعوا الرجالة"

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

البرلمان يرد ببيان رسمى بشأن اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

كشكول

التعليم لـ" كشكول": اختبارات جديدة لطلاب الأول الثانوى قبل امتحان مايو

طلاب التابلت يشتكون من وقوع السيستم .. والوزارة ترد

"تعليم الوادي" يستقبل طلاب التابلت لاجراء الامتحان داخل المديرية

أولياء أمور: أكواد التابلت لا تعمل خارج المدارس

غضب بين طالبات التابلت بالإسكندرية بعد إلغاء امتحان العربي

الأمصار

الجامعة العربية: "عودة سوريا" غير مطروح على جدول أعمال قمة تونس

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر مع رئيس الوزراء العراقي

العراق.. كارثة غرق "العبارة" تطيح بمحافظ نينوى

بالتزامن مع النصر في سوريا.. داعشيون يفجرون أنفسهم في سنجار‎ العراقية

تعرف على "جيسي عبدو" التي أثارت الجدل بعد صورتها مع محمد صلاح

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

عمر الجلا يواصل تحدي الجري للترويج للمعالم السياحية

الإنجليز يواجهون موجة أفريقية خلال أبريل

لوحة فنية قديمة تنبأت بنجاح "ميسي" تكتسح السوشيال ميديا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

شفاء أمريكية من سرطان الرئة بعد تجربة علاجية فى المكسيك

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎