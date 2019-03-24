ندى علي وأحمد الفقي يمثلان مصر في مهرجان شلتنهام للعلوم ببريطانيا

فازت الدكتورة ندى علي بالمركز الأول، فيما حل أحمد الفقي ثانيًا، في الموسم العاشر من مسابقة "مختبر الشهرة" التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني؛ ليمثلان مصر في مهرجان شلتنهام للعلوم بالمملكة المتحدة في يونيو القادم.



جاء ذلك خلال التصفيات النهائية للمسابقة التي أقيمت بمنطقة الأهرامات مساء أمس، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.



وحصدت ندى الحاصلة على بكالوريوس في الصيدلة وماجستير مايكروبيولوجي من جامعة الإسكندرية، المركز الأول عن عرض تفاعل البلمرة المتسلل، بناء على رأى لجنة التحكيم، فيما فاز الطالب أحمد الفقي الطالب بالفرقة الثالثة كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، عن عرض التسمم المائي.



وضمت لجنة التحكيم الفنانة بشرى، والدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية، والدكتور ياسر الشايب الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو المكتب الفني لمدير مكتبة الإسكندرية ومستشار وزير التعليم العالي، والدكتورة سمر أحمد الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة عين شمس والمدرب المعتمد بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، حيث تم اختيار الفائزين بناء علي المحتوي العلمي والوضوح والأداء.