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اقتصاد
الأحد 24/مارس/2019 - 02:56 م

بلتون: تأجيل عمومية "جلوبال تيليكوم" تعكس تقدم المفاوضات مع الضرائب

بلتون: تأجيل عمومية
اكرم عمران
dostor.org/2564417

قالت "بلتون المالية القابضة" إن شركة جلوبال تليكوم القابضة أعلنت موافقة مجلس إدارة الشركة، على تأجيل الجمعية العامة العادية المتعلقة، بمناقشة زيادة رأس المال بمبلغ 11.2 مليار جنيه من 27 مارس إلى 26 يونيو المقبل، بعد قيام شركة فيون (المساهم الرئيسي بنسبة 57.7% في جلوبال تليكوم القابضة) بتقديم خطاب مساندة لتخفيف المتطلبات التمويلية الفورية اللازمة لجلوبال تليكوم القابضة والمتعلقة بسداد المبالغ المستحقة على جلوبال تليكوم القابضة لشركة فيون هولدنجز بي في والمستحقة في 31 مايو 2019 وفقًا للقرض المعبري الدوار وبمبلغ رئيسي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بنسبة 8.625% لسندات ذات أولوية صادرة من شركة بنجلالينك والمستحقة في 6 مايو 2019.

وأضافت "بلتون" فى ورقة بحثية حصلت "الدستور" على نسخة منها، أن تأجيل الجمعية العامة العادية سيوفر المزيد من الوقت لعرض الشراء الإجباري المقدم من جانب شركة فيون في 10 فبراير 2019 للهيئة العامة للرقابة المالية لشراء كافة أسهم جلوبال تليكوم الحالية بسعر 5.3 جنيه للسهم ليتم فحصها واتخاذ قرار بشأنها.

وأشارت إلى أن عملية التأجيل توحي بتقدم في المناقشات مع مصلحة الضرائب، وقد تشير إلى امتداد الدعم المالي من فيون وقرار جلوبال تليكوم القابضة بتأجيل الجمعية العامة العادية إلى أن فيون- جلوبال تليكوم يروا تقدما في المناقشات الجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لحل المسائل الضريبية المعلقة، مما سيمهد الطريق للمضي قدمًا في تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من فيون.

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