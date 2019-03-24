التحالف العربى يعلن استهداف مواقع حوثية فى صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، استهداف عدة مواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، مطالبًا المدنيين بعدم الاقتراب منها حفاظًا على سلامتهم.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه تم استهداف كهفين في صنعاء تستخدمهما مليشيا الحوثي الانقلابية لتخزين الطائرات بدون طيار، لاستخدامها في عملياتها الإرهابية.



وأشار إلى أن عمليات الاستهداف في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدًا أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.



وأوضح العقيد المالكي أن عملية اليوم امتداد للعمليات العسكرية السابقة التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن وجود الخبراء الأجانب.



وأكد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام مليشيا الحوثي، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وفي وقت سابق السبت، استهدفت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، معسكرًا تابعًا لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في ضواحي صنعاء.