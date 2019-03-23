مستشار ترامب: سنراقب بقايا داعش في الشرق الأوسط

أكد جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، أن الولايات المتحدة ستواصل راقبة بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي، بعد الإعلان عن نهايته رسميا اليوم في آخر معاقله بدير الزور السورية.



وقال بولتون في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر: "منذ وقت ليس ببعيد، سيطر داعش على مساحة شاسعة من الأراضي في الشرق الأوسط، لكن قد هزمنا الآن دولة "الخلافة"، وذلك في إشارة لخلافة داعش الإرهابي.



وشدد مستشار الرئيس دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة فلول داعش عن كثب بجانب مواصلة العمل إلى جانب شركائها في التحالف الدولي لمنع أي عودة للتنظيم مجددا.



وأعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش اليوم رسميا القضاء على داعش نهائيا ورسميا في كامل الأراضي السورية، بعد القضاء عليه في آخر جيب له بمنطقة الباغوز بمحافظة دير الزور.