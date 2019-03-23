ضبط وإحضار هداف الدوري المصري لهروبه من حكم 3 سنوات

تكثف الأجهزة الأمنية، بالإسكندرية، جهودها بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، للقبض على اللاعب أحمد إسماعيل تمساح، بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت؛ لهروبه من تنفيذ حكم قضائي صادر ضده في جناية تزوير.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الأسكندرية، إخطارًا من ضباط حرس محكمة الجنايات، يفيد بصدور حكم غيابي بجلسة 19 فبراير 2019 ضد اللاعب أحمد إسماعيل تمساح، لاعب فريق كرة القدم بنادى بتروجت، بالحكم بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية تزويرمقيده بدائرة قسم كرموز برقم حصر 1427640352017.



وأرسلت مديرية أمن الإسكندرية نشرة بالحكم لمديرية أمن القاهرة ومصلحة الأمن العام لسرعة ضبط اللاعب المحكوم عليه وتسليمه للنيابة للتنفيذ عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة.