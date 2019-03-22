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عالم
الجمعة 22/مارس/2019 - 07:29 م

بولتون يتفوق على ترامب في تغريدة حول الجولان السوري

جون بولتون
جون بولتون
dostor.org/2562119

اعتبر مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية جون بولتون، أنه من غير المقبول أن تسيطر سوريا أو إيران على الجولان المحتل.

وقال بولتون اليوم الجمعة في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "السماح للنظام السوري أو الإيراني بالسيطرة على مرتفعات الجولان سيعني صرف النظر عن الجرائم الوحشية لـ(الرئيس السوري بشار) الأسد وعن تواجد إيران المزعزع في المنطقة".

وأضاف بولتون أن "تعزيز أمن إسرائيل يوطد قدرتنا على مواجهة التحديات المشتركة معا".

وجاء هذا التعليق بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل بأن "الوقت حان للولايات المتحدة أن تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان الذي يحظى بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن العمل جار على إعداد وثيقة تعترف رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان وقد يتم إبرامها خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

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