مرشح لرئاسة أوكرانيا في موسكو لبحث توريدات الغاز الروسي

وصل المرشح لرئاسة أوكرانيا عن حزب "القاعدة المعارضة - لأجل الحياة"، يوري بويكو، إلى موسكو، اليوم الجمعة، لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف.



وركز اللقاء الذي شارك فيه أيضا رئيس شركة "جازبروم" العملاقة الروسية، أليكسي ميللر، والسياسي الأوكراني المعارض، فيكتور مدفيدتشوك، على مسألة الحفاظ على توريدات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوكرانيا، علما أن العقد الحالي بين البلدين حول ترانزيت الغاز ينتهي هذا العام.



يشار إلى أن زيارة بويكو ومدفيدتشوك إلى موسكو جاءت بمبادرة من الجانب الأوكراني، ورأى رئيس الحكومة الروسية أن عقد هذا اللقاء مجديا، "نظرا لمرور العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بمرحلة أزمة عميقة"، وأشار مدفيديف إلى أن روسيا لا تتلقى من السلطات الأوكرانية الحالية أي إشارات تذكر بخصوصو موضوع ترانزيت الغاز، لكنه ذكر أن المسألة مهمة ولا بد من إعادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وبحسب بويكو فإن ترانزيت الغاز الروسي يجلب للميزانية الأوكرانية أرباحا كبيرة، إضافة إلى أنه يضمن حوالي 50 ألف فرصة عمل في البلاد، "لذا فالعقد المباشر حول الغاز وتوريده إلى البلاد هو الموضوع رقم واحد، لأن الوضع الذي يتم فيه توريد الغاز الروسي من أوروبا بطرق غير مباشرة عبر سماسرة، هو وضع غير طبيعي".



وتحدث مدفيدتشوك عن معاناة السكان الأوكرانيين بسبب ارتفاع أسعار الغاز، داعيا إلى إنشاء اتحاد أوكراني روسي في مجال ترانزيت الغاز، يخدم مصالح كل من "جازبروم" المهتمة بزيادة التوريدات إلى أوروبا، وكييف، والمستهلكين في دول الاتحاد الأوروبي.



وكانت شركة "نفتوغاز أوكرانيا" أوردت، يوم 20 مارس، أن روسيا بدأت بإبلاغ دول عن توقفها عن نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية اعتبارا من 20 يناير 2020.