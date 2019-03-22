"ريان" يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام أمريكا وديًا

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن التشكيلة التي يخوض بها مواجهة نظيره الأمريكي في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة في إسبانيا، ضمن البرنامج التحضيري لمنتخب الفراعنة لبطولة كأس أمم أفريقيا والتي تستضيفها مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وجاء تشكيل المنتخب الوطني الأولمبي على النحو التالي: عمر رضوان في حراسة المرمى.. وفي خط الدفاع محمد صادق، ومحمود الجزار، أسامة جلال، أحمد بيكهام، وفي خط الوسط أكرم توفيق، كريم نيدفيد، أمامهم أحمد حمدي، ناصر ماهر، رمضان صبحي، وفي خط الهجوم أحمد ياسر ريان.



ويجلس على دكة بدلاء منتخب الفراعنة: كريم العراقي، عمر صلاح، أحمد يوسف، محمد عبد السلام، محمود مرعى، ناصر منسي، أحمد مصطفى، عمر مرموش، مهاب ياسر، إمام عاشور، يوسف الجوهري مصطفى شوبير محمود جاد، غنام.